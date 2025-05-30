Erdoğan, barış için İstanbul'u işaret eden Zelenskiy'e "barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasında 4 yıldır devam eden savaşta Türkiye, ABD ve Avrupa'nın girişimleriyle ateşkes sağlanmaya çalışılıyor. Esir takası için varılan mutabakatın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün barış anlaşması için yeniden İstanbul'u işaret etti. Açıklamanın hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İstanbul’daki görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyet verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye’nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu söyledi.

Erdoğan aynı zamanda İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağını, çok gecikmeden bunu gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını ifade etti.