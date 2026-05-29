ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında İran ile müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı. Bessent, taraflar arasında sık görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği bir kabine toplantısında bu başlıktaki kırmızı çizgilerini açık bir şekilde belli ettiğini söyledi. Bessent, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarını bertaraf etmesi gerektiğini ve Tahran yönetiminin nükleer silah edinme çabalarını sürdüremeyeceğini söyledi. Bessent, "Hürmüz Boğazı’nda deniz geçişleri serbest olmalıdır. Deniz, eskiden olduğu gibi özgür ve açık olmalıdır" dedi.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ı kastederek, "Kendisi kötü bir anlaşma yapmayacaktır. Amerikan halkı için harika bir anlaşma yapacaktır" dedi.



"Hürmüz Boğazı açılana kadar hiçbir şey masaya yatırılmayacak"

Hazine Bakanı, müzakere sürecinde İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasının masaya yatırılıp yatırılmayacağına ilişkin bir soruya cevabında, "Bu çok yönlü bir anlaşma, biz Hürmüz Boğazı’nın açıldığını görene kadar ve İranlılar da zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmeyi ve nükleer silaha sahip olamayacaklarını kabul edene kadar hiçbir şey masaya yatırılmayacak" dedi.

Bessent, Trump’ın daha önce hiçbir ABD hükümetinin başaramadığı bir şeyi başardığını savunarak, "İranlıları nükleer programlarına ilişkin görüşmeye ve hatta belki de nükleer programları olmayacağı yönünde taahhütte bulunmaya ikna ettik. Bu daha önce hiç yaşanmamıştı" dedi.

ABD’li bakan, İran’a yönelik saldırılar sonrasında ülkede bir rejim değişikliği yaşanmadığını ancak yine de yönetimin değiştiğini söyledi. Bessent, "İran’da rejim değişikliği olmadı ama rejimi değiştirdik" dedi.