Karadeniz’de seyir halindeki Türk gemisi saldırıya hedef oldu. Ukrayna yönetimi, Odessa’dan Türkiye’ye doğru yola çıkan Vanuatu bayraklı Türk kuru yük gemisi ANT’nin, Rusya’ya ait İHA ile vurulduğunu duyurdu.

Kiev’den yapılan açıklamada saldırının Karadeniz’de meydana geldiği belirtilirken, yaralanan iki denizcinin hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Gemide hasar oluştuğu bildirilirken, bölgeden gelen ilk görüntülerde itfaiye ekiplerinin gemide soğutma çalışması yaptığı görüldü.

Saldırıyla ilgili Rusya tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karadeniz’de son dönemde ticari gemilere yönelik saldırılar dikkat çekerken, mart ayında da bir Türk tankeri insansız deniz aracıyla (İDA) vurulmuştu. Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında yaşanan olayda 25 mürettebat tahliye edilmiş, can kaybı yaşanmamıştı.