Türk halkının gönlünde taht kuran, Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço’nun Belçika’da yaşadığı yıllarda kullandığı 1991 model kırmızı spor otomobili, Türkiye’de ilk kez Marmara Park AVM’de sergilendi.

Türk halkının gönlünde taht kuran, Türk müziğinin unutulmaz ismi Barış Manço’nun Belçika’da yaşadığı yıllarda kullandığı 1991 model kırmızı spor otomobili, Türkiye’de ilk kez Marmara Park AVM’de sergilendi. Doğukan Manço’nun sunumuyla gerçekleşen lansmana, ECE Türkiye Eş Genel Müdürü COO Semet Yolaç Canlıel ve Ece Türkiye Eş Genel Müdürü CFO Nuri Şapkacı, Marmara Park AVM Müdürü Selma Birinci ile birlikte sanatçının hayranları katıldı. Yıllar sonra yeniden Türkiye’ye kazandırılan bu ikonik araç, üç gün boyunca ziyaretçilere nostaljik ve duygu dolu anlar yaşatacak.

1960’lı yıllarda Belçika’nın Liege kentine yerleşen ve yaşamının bir bölümünü burada geçiren Barış Manço’nun 1991 model Honda Prelude aracı, kentte yaşanan sel felaketinin ardından uzun süre kayıptı. Yıllar sonra bulunan araç, kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçti. Orijinal parçalarıyla yenilenen otomobil, hem estetik hem de mekanik olarak ilk günkü haline getirildi.

"Bu araç Doğukan ve Batıkan’ın değil Türk halkının"

Barış Manço’nun 1991 model aracı 1,5 yıllık onarımının ardından Marmara Park AVM’de sergileniyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğukan Manço, "Bu bir vefa hikayesi ve başarı öyküsü. Bu projenin altında çok fazla duygu ve emek var. Bundan iki sene önce biz Manço ailesi olarak üzüntümüzü yansıtmaya başladık. Basın desteği sayesinde sesimizi duyurduk. Biz bu aracı 15-20 yıldır Türkiye’ye getirmeye çalışıyoruz. Fakat 2022 yılında aracın başına çok talihsiz bir olay geldi. Sel baskınına maruz kaldı. Sel baskınından sonra araç tamamen kullanılmaz hale geldi. Biz bu araca binmeye kıyamazken bu hale gelmesi bizi çok üzdü. Çok kısa zaman sonra Ticaret Bakanlığı Gümrükler Müdürlüğü’ne ulaştık. ’Biz size nasıl yardımcı olabiliriz’ dediler. Bizlere tüm kapıları açtılar. Araç yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelmesi sağlandı. Araç Türkiye’ye geldikten sonra onarımı için baştan aşağı kardeşimle uğraştık. Araç tamamen soyuldu, içerisinde tüm aksamlar söküldü. Bütün çalışmayan aksamlar çalışır hale getirildi. Araç Türkiye’ye geldikten sonra 200’e yakın kişi biz bu araç için ne yapabiliriz dedi. Günün sonunda araç fabrikadan çıktığı ilk güne getirildi. Bugün ise Türkiye’de ilk defa Marmara Park AVM’de sergileniyor. Bu araç Doğukan ve Batıkan’ın değil Türk halkının. Bundan sonra ise Barış Manço müzesinde sergilenecek" şeklinde konuştu.

"Araç 55 santim suyun içerisinde kaldı"

Sel baskınından sonra aracın tamamen kullanılmaz hale geldiğini belirten Manço, "Biz bu aracın başına 25 sene bir şey gelmesin diye kapalı garajda koruduk. Sel baskın halini görünce paramparça oldum. Araç yaşını doldurmasını bekliyordu. Araç 55 santim suyun içerisinde kaldı. Bu süreçte çok fazla süre ıslak kaldı. Bu da aracın hasar görmesine neden oldu. Yapılabilecek işlemlerin en doğrusunu yapmaya çalıştık. Yaklaşık 1,5 sene içerisinde bu operasyon tamamladık" dedi.

"Ailesi olarak vefa borcunu yerine getirdiğimizi düşünüyorum"

Araç ile çocukluğunu geçirdiğini vurgulayan Manço, "Bu araç ile hayatımın en güzel tatilini geçirdim. Babamla birlikte İstanbul’dan yolcuğa başladık. İzmir’e kadar gittik. İzmir’den arabalı feribotla İtalya’ya gittik. Anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. İtalya’dan araca bindik önce Aosta’ya gittik. Aosta’dan kardeşimi aldık. Oradan Fransa’ya geçtik. Daha sonrasında ise Belçika’ya kadar bir yolculuk yaptık. Benim için unutulmaz bir andı. Babamızın ellerinin izleri duruyordur diye sakladık aracı. Saç teli duruyordur diye kullanmıyorduk. Sel bizi üzdü. Ailesi olarak vefa borcunu yerine getirdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ece Türkiye Pazarlama ve Marmara Park AVM Müdürü Selma Birinci ise, "Marmara Park Alışveriş Merkezi olarak Türkiye’de ilk defa Doğukan Manço’nun desteği ile hepimizin çok sevdiği Barış Manço’nun sevgili yol arkadaşına ev sahipliği yapıyoruz. Otomobili ilk defa alışveriş merkezimizde sergiliyoruz. Bunu Türkiye’de ilk defa yapmak bizim için büyük gurur. Bu fırsatı elde ettiğimiz için AVM olarak çok mutluyuz. Biraz da hüzünlüyüz" diyerek sözlerini tamamladı.