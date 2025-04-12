Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şarkı ve sözleri ile Türk halkının gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Barış Manço’yu vefatının 26. yılında anmak için özel konser programı düzenledi. Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve büyük ilgi gören konserde Barış Manço, kendi şarkılarıyla anıldı. KO-MEK müzik branşı eğitmenlerinin sahne aldığı ve solistliğini Refik Uğur Tan’ın üstlendiği gecede, usta sanatçının sevilen eserleri hep bir ağızdan okundu. Barış Manço’nun dillere pelesenk olmuş 22 eserinin seslendirildiği gecede, müzik branşı eğitmenleri, performansları ile göz doldurdu. Keyif dolu anların yaşandığı gece sonunda izleyiciler, KO-MEK eğitmenlerini ayakta alkışlayarak onları onurlandırdı.

Gece boyunca usta sanatçının sevilen şarkıları eşliğinde eğlenen çocuklar hareketli şarkılara eşlik ederek konserin tadını çıkarttı. Gece sonunda sahneye çıkan çocuklar, usta sanatçının "Bu Gün Bayram" şarkısına sahnede hep birlikte seslendirdi.