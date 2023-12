Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10.’su düzenlenen Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nda teknolojiye yön verecek yenilikçi fikirler ödüllerine kavuştu.

Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’nın ödül töreni yapıldı. Ödül törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, yarışmacılar ve aileleri de katıldı. Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat Salonu’nda düzenlenen 10. Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışması’na katılım yoğun oldu. Ödül töreninde, 4 kategoride 804 proje arasından finale kalan yenilikçi fikirler tanıtıldı. Sahne şovlarının da yapıldığı törende ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile öğretmen ve öğretim görevlileri kategorilerinde dereceye giren projelerin sahiplerine toplam 750 bin lira ödül verildi.

"Başakşehir’de kocaman bir girişimci ailesi olduk"

“Yenilikçi fikirler yarışıyor” sloganıyla gerçekleştirdikleri yarışmada ilginin her geçen yıl katlanarak arttığını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yenilikçi fikirler ve hayatı kolaylaştıran projelerle milli teknoloji hamlemize omuz veriyoruz. Ülkemizin katma değeri ileri teknoloji ürünleri üretmesi, dünyada her alanda söz sahibi olması için gençlerimize, girişimcilerimize tüm imkanlarımızla destek veriyoruz. Yarışmamız sayesinde Başakşehir’de kocaman bir girişimci ailesi olduk. Ailemizin her geçen yıl büyüdüğünü görmek, bizleri ayrıca mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“Her zaman yanlarındayız”

Yarışmada 804 proje olduğunu belirten Başkan Kartoğlu, “Yarışmamıza 804 proje başvuruda bulundu. Bu ilgi yarınlar adına, Türkiye Yüzyılı adına umutlarımızı artırıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere, yarışmamıza katılan tüm proje sahiplerini tebrik ediyorum. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Yeter ki proje üretmeye ve geliştirmeye devam etsinler” diye konuştu.

10. İnovasyon Yarışması’nın kazananları

4 kategoride dereceye giren projelerin sahipleri ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun elinden aldı. Ortaokul kategorisinde birincilik ödülü, yarışmaya “DİSOKU” projesiyle katılan Emir Tuna Gizligider’in oldu. “Akıllı çöp kutusu” projesiyle Umut Alp ikinci olurken, “Doğal Afet Kiti” projesiyle Ceylin Çalışkan üçüncülük ödülünü kazandı. Lise kategorisinde Mehmet Açıkkaya “Görüntü İşleme Teknolojisiyle Çalışan Robot Kol” projesiyle birinci oldu. Bilge Sevdik “Yolda Hipnoz Olma” projesiyle ikinciliğe, Ali Kağan Demircioğlu “Rotor ve Statoru Zıt Yöne Dönen Rüzgar Türbini” projesiyle üçüncülüğe layık görüldü. Üniversite kategorisinde ise birincilik ödülünü “Yangın Erken Tespit ve Müdahale Dronu” projesiyle Hasan İnan kazandı. “Lets Describe” projesiyle Ağa Saltıkalp ikinci, “Drones Pençe” projesiyle Engin Eralp üçüncü oldu. Öğretmen ve akademisyen kategorisinde birincilik ödülünü “Funly” projesiyle Resul Aydoğan aldı. “HearKiddo” projesiyle Büşra Gökçe ikinci oldu. “Tek Kullanımlık Yara Örtücü Çorap Matı: DİYAMAT” projesiyle Erdi Buluş üçüncülük ödülünün sahibi oldu.