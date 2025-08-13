Gece saatlerinde İnegöl semalarında beliren meteorlar, gökyüzünde adeta ışık dansı yaptı. O anları kayıt altına alan Kılıççı, çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak doğa tutkunlarının beğenisine sundu.

Whatsapp Image 2025 08 13 At 18.39.31 (1)Şaban Kılıççı, “Meteor yağmurunu yakalayabilmek için günlerdir hava durumunu takip ediyordum. Bu gece sabaha kadar çekim yaptım. Gökyüzü muhteşemdi” dedi.

Whatsapp Image 2025 08 13 At 18.39.31Meteor yağmurları, yılın belirli dönemlerinde gökyüzünde izlenebilen nadir doğa olayları arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi