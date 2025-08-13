Gece saatlerinde İnegöl semalarında beliren meteorlar, gökyüzünde adeta ışık dansı yaptı. O anları kayıt altına alan Kılıççı, çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak doğa tutkunlarının beğenisine sundu.

Şaban Kılıççı, “Meteor yağmurunu yakalayabilmek için günlerdir hava durumunu takip ediyordum. Bu gece sabaha kadar çekim yaptım. Gökyüzü muhteşemdi” dedi.

Meteor yağmurları, yılın belirli dönemlerinde gökyüzünde izlenebilen nadir doğa olayları arasında yer alıyor.