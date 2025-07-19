İstanbul Başakşehir’de bir kişi, 67 yaşındaki karısını evde bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin nedeni henüz öğrenilemezken şahıs gözaltına alındı.

Cinayet dün gece saatlerinde Başakşehir ilçesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.İ (66) isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartıştığı eşi A.İ.’yi (67) bıçakla ağır yaraladı. Sesleri duyan apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası M.İ. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Cinayetin nedeni henüz öğrenilemezken şahıs ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.