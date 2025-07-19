Bilecik’te geçtiğimiz ay yaşanan orman yangını sonrası bir köy ve bir mahalle adeta kül olurken yürek burkan manzara havadan görüntülendi.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde geçtiğimiz ay başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. Havadan ve karadan binlerce kişinin 3 gün canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler yağmurun etkisiyle kontrol altına alınmıştı. Yangında tamamen yanan Köprücek, Tongurlar ve Soğucakpınar köyleri ’Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ olarak ilan edilmişti.

Doğanın yeşilliği içinde pişirdiği yemeklerle bilinen sosyal medya fenomeni Süleyman Ateştepe, bu kez takipçilerinin karşısına farklı bir manzarayla çıktı. Kül olmuş ormanlık alanda yürüyerek duygusal bir paylaşım yapan Ateştepe, adeta doğanın feryadını gözler önüne serdi. Dron ile yanan bölgeyi havadan görüntüleyen Ateştepe, bu kez lezzetli tarifler yerine acı bir gerçeği paylaştı. Yürek burkan görüntüler, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Süleyman Ateştepe’nin bu duyarlı paylaşımı, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturdu.

Takipçileri, yorumlarında hem üzüntülerini hem de desteklerini dile getirdi.