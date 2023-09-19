Başakşehir’de içindeki yolcularla birlikte devrilen İETT otobüsü, 4 buçuk saatlik çalışmanın ardasından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00’te Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak üzerinde yaşandı. MK11 hat numaralı Olimpiyatköy Metro - Güvercintepe seferini yapan yolcu dolu İETT otobüsü, rampayı çıkamayarak kaymaya başladı. Geri geri kayan otobüs önce yol kenarındaki bir sitenin duvarındaki elektrik direği ve doğalgaz kutusuna çarptı, daha sonra yaklaşık 50 metre ilerleyip devrildi. İETT otobüsü, 4 buçuk saatlik çalışmanın ardasından bulunduğu yerden kaldırıldı.