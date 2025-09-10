Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Murat U.(40) yönetimindeki 16 AFU 26 plakalı servis minibüsü ile karayolu üzerinde U dönüşü yapan Rıdvan Y.(44) yönetimindeki 16 S 6444 plakalı servis aracı çarpıştı. Kaza sonucu servis minibüsü sürücüsü Murat U. ile aynı serviste yolcu konumunda bulunan ikiz kardeşler Müniser Ö.(57) ile Gülşen Ö.(57) ve Fatma D.(52) yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tuncay Şentürk