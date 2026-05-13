İstanbul Beşiktaş'taki Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde Çeyiz Vakfı'nın öncülüğünde 'Güçlü Aile Güçlü Toplum' temalı lansman düzenlendi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş, Çeyiz Vakfı Genel Başkanı Mahmut Karasakız, başkan yardımcısı Hatice Karasakız, bazı STK temsilcileri ile birlikte davetliler katıldı. Kısa filmi gösterimi sonrası programda konuşan Bakan Göktaş, ''Aileyle kurduğumuz güçlü bağ, araştırmalara da açık biçimde yansıyor. Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025'e göre, her 100 kişiden 69'u en büyük mutluluk kaynağı olarak ailesini görüyor. Aynı araştırma, aile kurumuna duyulan güvenin evlilik hayatına da yansıdığını gösteriyor. Evliliğinden memnun olduğunu belirtenlerin oranı 2025 yılında yüzde 92,5'e yükseldi. Akraba ilişkilerinden memnuniyet oranı da 2025 yılında yüzde 77,6'ya çıktı. Bu veriler bize şunu açıkça gösteriyor; aile, toplum için hala en güçlü bağ, en önemli dayanak ve en kalıcı mutluluk kaynağıdır. Bizlere düşen görev ise, bu mutluluk kaynağını korumak ve yeni kuşaklara daha güçlü biçimde taşımaktır'' dedi.

''Aile ve Gençlik Fonu'ndan 140 bin 756 gencimize toplam 11,6 milyar lira ödeme yaptık''

Bakanlık olarak, gençlerin aile bağlarını güçlendiren, hayatlarını güvenli ve sağlam bir zeminde kurmalarına destek olan bir anlayışla çalıştıklarına dikkat çeken Bakan Göktaş, ''Bu anlamda; Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planımız, gençlerimizin evlilik yolculuğunu kolaylaştıran önemli bir yol haritasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda aile politikalarını, gençlerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak yürütüyoruz. Bu bakışın en somut adımlarından biri de Aile ve Gençlik Fonu'dur. Ülkemizin yer altı kaynaklarından elde edilen imkânlar, bugün gençlerimizin aile kurmak hayallerine destek olan güçlü bir kaynağa dönüştü. 2024 yılında deprem bölgesinde pilot olarak başlattığımız bu desteği, 2025 yılında 81 ilimizde yaygınlaştırdık. Fon'dan bugüne kadar 205 bin 22 gencimiz yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda 140 bin 756 gencimize toplam 11,6 milyar lira ödeme yaptık. 189 bin 798 gencimize ise evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk'' diye konuştu.

'İlk çocuk sahibi olan çiftlerimizin 12 aylık taksitlerini hibe ediyoruz''

Daha fazla gencin bu destekten faydalanabilmesi için kredi tutarını artırdıklarına değinen Bakan Göktaş, 'Gelir şartını da gençlerimiz lehine yeniden düzenledik. 2025 Aile Yılı kapsamında farklı sektörlerle yaptığımız 2 bin 49 indirim anlaşmasıyla çiftlerimizin evlilik hazırlıklarına katkı sağladık. Bu desteği, gençlerimizin aile hayatını güçlendiren yeni kolaylıklarla genişlettik. Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle ilk çocuk sahibi olan çiftlerimizin 12 aylık taksitlerini hibe ediyor, kalan taksitlerini de 12 ay erteliyoruz. İkinci çocuğunu kucağına alan çiftlerimizin ise kalan tüm taksitlerini hibe edeceğiz. Böylece genç ailelerimizin hem yuva kurma hem de çocuk sahibi olma süreçlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz'' dedi.