Başakşehir Belediyesi, ilçenin dört bir yanında hayata geçirdiği kültür yaşam merkezleri ve parkları, çocukların, gençlerin ve kadınların göz bebeği oldu. Kültürün, sanatın, atölyelerin, akademilerin ve eğitimlerin tek çatı altında toplandığı bu merkezler şehrin de cazibe noktaları oldu.

Başakşehir Belediyesi, her alanda Başakşehirlinin kişisel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Belediyecilikte yeni bir model anlayışıyla inşa edilen, kültürün, sanatın, atölyelerin, akademilerin, etkinliklerin ve her branşta verilen eğitimlerin tam ortasında yer alan kültür yaşam merkezleri ve parkları, Başakşehirlinin ikinci evi konumunda.

Hayata değer katıyor

Başakşehirlinin hayatına değer katan Altınşehir Kültür Yaşam Merkezi, Bahçeşehir Kültür Yaşam Merkezi, Cemil Meriç Kültür Yaşam Merkezi, Cevdet Kılıçlar Kültür Yaşam Merkezi, Fenertepe Kültür Yaşam Merkezi, Güvercintepe Kültür Yaşam Merkezi, Necdet Yıldırım Kültür Yaşam Merkezi, Şahintepe Kültür Yaşam Merkezi, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Yaşam Merkezi, Teoman Duralı Kültür Yaşam Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Parkı ile Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı Başakşehir’e de yeni bir soluk getirdi.

Aradığınız her şey yanı başınızda

Çocuklar, gençler ve kadınlar için zamanın su gibi akıp geçtiği, rutinlerden uzak, yeniliklerin öncüsü olan kültür yaşam merkezlerinde yok yok. İster tiyatro, müzik, gelenekli ve görsel sanatlar akademilerinde yer alabilir, isterseniz de kişisel gelişiminize katkı sağlayacağınız harika eğitimlerden faydalanabilirsiniz. Merkez ve parkların içerisinde yer alan Anne Çocuk Sınıflarında ise aile içi bağları güçlendiriliyor. Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi’ndeki (BAKMER) atölyelerde ise harika işlere imza atılıyor. Haftanın her günü açık olan merkezlerde uzman eğitmenler aracılığıyla gençler sınavlara hazırlanıyor. Keman, gitar, bağlama, ney ve tiyatronun da yer aldığı sanat dallarıyla yetenekler gün yüzüne çıkıyor. İzcilik kursunun da olduğu çeşitli kulüplerden Başakşehirliler kolaylıkla istifade ediyor.

Çocuklar ve gençler çok sevdi

Çocukların ve gençlerin göz bebeği olan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Parkı’nda da faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. 20 bin kitap kapasiteli kütüphanesinden çalışma salonlarına, yarı olimpik yüzme havuzundan birçok branştaki eğitimlere kadar yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Yine, yakın zamanda faaliyete geçen, milli teknoloji hamlemizin öncülerinden Özdemir Bayraktar’ın isminin yaşatıldığı Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı da Başakşehirliler tarafından çok sevildi. Ülkemizin geleceğine ışık tutacak çocukların ve gençlerin yetişeceği DENEYAP Atölyeleri’nin de yer aldığı bu kapsamlı merkezde, spor salonlarından yüzme havuzuna, kurslardan çeşitli eğitimlere kadar birçok alanda çalışma yürütülüyor.