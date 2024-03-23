Bilecik’i temsil ederek şiir yarışmasına katılan Ayşegül Özkan Marmara bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Marmara Bölge Finali ‘Bir Şiir Bir Nefes’ isimli şiir yarışmasında Bilecik’i temsil eden Ayşegül Özkan 18-25 yaş arası kadınlar kategorisinde Marmara Bölge birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.Ümit Yaşar Oğuzcan’ın ‘Bir Gün Anlarsın’ şiirine ses veren Özkan, duygusal ve derin anlatımıyla bilinen şiire, yorumuyla yeni bir hüviyet kazandırarak yarışma jürilerinin ve dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Konu ile alakalı tebrik mesajı yayımlayan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, “Okuduğu şiirle bizleri derinden etkileyen ve ilimizi en iyi şekilde temsil eden Gençlik Merkezi üyemiz Ayşegül Özkan’ı yürekten tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.