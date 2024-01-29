Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevini başarılı bir şekilde 9 yıldırı yürüten Mehmet Hayri Demirel’in tayini çıktı.

26 Ocak tarihli İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı ’Atama’ yazısı altında bir çokta ilde İl Afet ve Acil Durum Müdürü değişti. İl genelinde ekiplerinin başarılı çalışmalara imza atmasıyla adından söz ettiren Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Hayri Demirel’in tayini Çanakkale’ye çıktı. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak atan Demirel’in yerine ise AFAD Başkanlığında araştırmacı görevini yürüten Ahmet Ali Artun atandı.