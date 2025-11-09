Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde, Pınarhisar Karadenizliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali, ikinci gününde de büyük bir coşkuyla devam etti.

Festivalde sahne alan Efe Karagüzel, seslendirdiği Karadeniz ezgileriyle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Meydanda toplanan vatandaşlar, kemençenin ritmiyle kurulan horon halkasında doyasıya eğlendi.

Festivale Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karadeniz kültürünün müzik, dans ve dayanışma ruhuyla yaşatıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Dernek yönetimi, festivale yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlara ve destek veren kurumlara teşekkür ederek etkinliklerin Pazar gününe kadar devam edeceğini bildirdi.