Söğüt, bu yıl İpekyolu Belediyeler Birliği toplantısına ev sahipliği yaptı.

İpekyolu Belediyeler Birliği’nin geleneksel toplantısı, Söğüt Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya, İpekyolu Belediyeler Birliği Başkanı ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile birliğe üye çok sayıda belediye başkanı ve temsilci katıldı. Program kapsamında katılımcılar, kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu. Kayı Konağı Otel’de gerçekleştirilen toplantının ardından Ertuğrulgazi Türbesi ziyareti yapıldı ve Alp nöbet değişimi izlendi. Hanlı Pazar’da Söğüt Belediyesi Kılıç & Bıçak Atölyesi’nin ardından Hamidiye Külliyesi ve Han Sanat Atölyesi gezildi. Kuyulu Mescit ziyaretinin ardından program, belediye önünde çiçek takdimi ile tamamlandı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, toplantıya katılan belediye başkanları ve misafirlere teşekkür ederek, kentin tarihî mirasını ve kültürünü misafirlerle paylaşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.