Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ana yol üzerindeki refüjde kendilerini kaybeden başı boş atlar, trafiği tehlikeye soktu. 11 Eylül Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, sabahın erken saatlerinde yeşillikleri gözüne kestiren 2 at, ilerleyen saatlerde artan trafikle birlikte ne yapacaklarını şaşırdı.

Refüje inen atlar, araçların hızla yaklaşması üzerine korkuyla tekrar yukarı çıkarak trafik akışını sekteye uğrattı. Bu başı boş atlar, bugüne kadar birçok trafik kazasına sebep olmuş ve hala cadde ve sokaklarda serbestçe dolaşmaya devam ediyor. Sıkça yaşanan bu durumu şoförler, at sahipleri ve belediyeden bir çözüm bulmalarını bekliyor.