Olay dün sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Yeniköy mahallesindeki bir evde meydana geldi. Mehmet Sargın(23), gece saatlerinde işlettiği kıraathaneyi kapattıktan sonra babası ile yaşadığı evine evine gitti. Baba Yusuf Sargın, 2 katlı evin 1. katında yaşayan oğlunu sabah saatlerinde uyandırmak için üst kattan alt kata indi. Oğlu Mehmet'in başını çekyatın içinde sıkışmış hareketsiz halde bulan baba 112’ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından yaralı olduğu tespit edilen gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi