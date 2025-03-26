Başiskele genelinde temizlik çalışmalarını periyodik olarak yıl boyunca sürdüren Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışmalarını hızlandırarak ilçeyi bayrama hazırlıyor. Topyekûn şekilde bayram temizliğine girişen belediye temizlik ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı meydanları, ana arterleri, cadde ve sokakları, cami avlularını ve halkın ortak kullanım alanlarını büyük titizlikle temizlemeye başladı. Yol süpürme araçlarıyla sokak ve caddeleri süpüren belediye ekipleri, özel solüsyonlu artezyen su dolu tankerleriyle de yolları yıkadı.

15 çöp kamyonu, 4 yol süpürge aracı, 2 su tankeri, 1 mini yol süpürge aracı ve 110 kişilik temizlik personelinden oluşan güçlü temizlik filosuyla dip bucak temizlenen Başiskele, bayrama hazır hale getirilecek.