Başiskele Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen toplu sünnet şöleninin bu yıl 4’üncüsü büyük coşkuyla gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi, kentte ikamet eden dar gelirli ailelerin çocuklarının sünnetlerini gerçekleştirerek bu güzel anlarını şölenle taçlandırıldı. Başiskeleli 197 çocuk, özel sağlık kurumlarında ücretsiz olarak sünnet ettirildikten sonra Başiskele Belediyesi’nin düzenlediği şölenle unutulmaz bir gün yaşadı. Şölen günü belediye ana hizmet binası önünde bir araya gelen çocuklar ve aileleri, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile buluşarak günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. Ardından üstü açık otobüslerle şehir turuna çıkan çocuklar, Başiskele sokaklarını bayram yerine çevirdi. Başiskele Sahili’nde mehteran gösterisi eşliğinde etkinlik alanına giriş yapan çocuklar, coşkulu yürüyüşün ardından düzenlenen etkinliklerle gönüllerince eğlendi. İllüzyon gösterisi başta olmak üzere çeşitli etkinliklerle program adeta şenlik havasında geçti.

"Sünnet organizasyonumuzda 197 evladımıza güzel bir anı daha bıraktık"

Sünnet şöleninde konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Beşikten mezara kadar her bir vatandaşın hizmetinde olduklarını söyleyen Başkan Özlü, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın doğumundan eğitim hayatlarına, hayallerinden istikballerine kadar her adımlarına katkı sunuyor, yanlarında oluyoruz. Bugün de burada, evlatlarımızın hayatlarındaki önemli bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz sünnet organizasyonumuzda 197 evladımıza güzel bir anı daha bıraktık. Bu özel gün vesilesiyle, toplumumuzun dayanışma ve birlik duygusunu da bir kez daha yaşamış olduk" diye konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan Başiskele 4. Toplu Sünnet Şöleni, hem çocukların hem de ailelerin yüzlerinde unutulmaz gülümseme bıraktı.