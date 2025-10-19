Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde "20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali", unutulmaz bir final gecesiyle sona erdi. Balkan müziğinin güçlü sesi, sahne enerjisi ve samimiyetiyle sevilen sanatçı Suzan Kardeş, festivalin son konserinde Ayvalıklılara ve misafirlere müzik dolu bir gece yaşattı.

Kırlangıç Yaşam Merkezi Çim Alan’da gerçekleşen konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Renkli sahne performansı ve kendine özgü yorumuyla Balkan ezgilerini Ayvalık gecesine taşıyan Suzan Kardeş, iki saat boyunca sahnede kaldı. Seyirciler, hem duygusal hem de coşkulu şarkılarda sanatçıya hep bir ağızdan eşlik etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin de konseri izleyenler arasında yerini alırken, Boşnak kökenli Başkan Ergin, davetlilerle birlikte Balkan ezgilerine eşlik ederek halay çekti, festival coşkusuna ortak oldu.

Ayvalık’ın dört gün boyunca zeytin, müzik, kültür ve dostlukla dolup taştığını belirten Başkan Ergin, "Bu festival, Ayvalık’ın birliğini, üretimini ve sevincini simgeliyor. 20 yıldır olduğu gibi bu yıl da hemşerilerimizle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduk" dedi.

Suzan Kardeş, konserin sonunda alkışlar eşliğinde sahneden ayrılırken, izleyiciler uzun süre "bir daha" tezahüratlarıyla sanatçıyı yeniden sahneye çağırdı.

20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, dört gün boyunca müzikten spora, sanattan gastronomiye kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yaparak hem Ayvalıklılara hem de kente gelen binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı.