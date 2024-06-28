Başiskele Belediyesi, kent genelinde zamanla bozulan yol ve kaldırımların bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde tespit edilen ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, belirli plan ve programlar çerçevesinde zamanla çeşitli nedenlerden dolayı bozulan yollar hızlı şekilde Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamir ediliyor. Alt yapı çalışmaları ve kullanıma bağlı zamanla oluşan bozulmaların yaya ve araç trafiğini olumsuz etkilememesi için bakım-onarımla düzeltilerek vatandaşın hizmetine yeniden sunuluyor. Bu kapsamda son olarak Fatih Mahallesi Hacı Mecit Bulvarı’nda kaldırım tamiri yapan ekipler, Hürler Caddesi’nde de kaldırım beton yapım imalatı gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son olarak Fatih Mahallesi Babil Sokak’ın yol açım çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin hummalı çalışmalarıyla açılan yeni imar yolunun alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üst yapı çalışmaları da yapılarak yeni yol halkının hizmetine sunulacak.