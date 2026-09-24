Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ilk belirlemelere göre can kaybı, yaralanma veya yıkıma ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığını açıkladı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi, saat 10.40 sıralarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yerin 7,3 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve yaklaşık 15 saniye sürdüğü belirtilen sarsıntı, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki birçok ilde de hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar panikle açık alanlara çıkarken, ekipler olası olumsuzlukların tespit edilmesi amacıyla saha çalışmalarına başladı.

Depremin ardından NTV canlı yayınına bağlanarak son duruma ilişkin bilgi veren Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, şu ana kadar kendilerine herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkım ihbarı ulaşmadığını bildirdi.