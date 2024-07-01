Başiskele Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Meşk-i Âlâ Tasavvuf Musikisi Topluluğu, Yunus Emre’yi Anma Programı kapsamında konser verdi.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda mutasavvıf ve şair Yunus Emre, vefatının 703’üncü yılında Meşk-i Âlâ Tasavvuf Musikisi Topluluğu’nun söylediği kasidelerle anıldı. Kocaeli’de Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarında dereceler elde eden kişilerden oluşan koro, Türk Din Musikisi Şefi Muhammed Kahraman eşliğinde Yunus Emre’nin şiirlerini Uşşak, Hüseyni ve Hicaz makamlarında seslendirdi. Katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan Meşk-i Âlâ Tasavvuf Musikisi Topluluğu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Başiskele Din Görevlileri Derneği Başkanı ve Barbaros Cami İmam Hatibi Kadir Çelikiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.