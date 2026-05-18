

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Seyrantepe'deki bir hastanede meydana geldi. Gaziosmanpaşa’da bıçaklanan Kudret Özcan (21), ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede gerçekleştirilen Özcan, ardından tedavisine devam edilmek üzere 10’uncu katta bulunan genel cerrahi servisinde sevk edildi. Genel cerrahi servisinde tedavisi süren Özcan, iddialara göre akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bulunduğu katın penceresinden aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten hastanenin acil giriş kapısının önüne düşen Özcan’ı gören sağlık ekipleri ve güvenlik görevlileri duruma hemen müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından Kudret Özcan’ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Özcan’ın 8 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, şahsın şüpheli ölümü ve öncesinde yaşanan bıçaklama olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

