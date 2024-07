Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesi ile sokak hayvanı sahiplendirme seferberliği başlatarak Türkiye’ye örnek oldu. “candostlar.balikesir.bel.tr” web sitesini kurarak sahiplenmek isteyen vatandaşların işlerini kolaylaştıran Başkan Akın, 2 can dosta yuva olarak seferberliğe öncülük etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, Başkan Ahmet Akın’ın öncülüğünde “Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesi ile sokak hayvanı sahiplendirme seferberliği başlatarak Türkiye’ye örnek oldu. TBMM’ye sunulan sokak hayvanlarının öldürülmesini kapsayan yasa tasarısına karşı bir önlem niteliğinde olan sahiplendirme seferberliğinin lansmanı, Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Akın ve Arbil Akın’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa; hayvanseverler ve basın mensupları katılım gösterdi. Programda; Başkan Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın bir kedi ve bir köpek sahiplenirken, hayvanseverler Nuray Demirel ile Melis Ünal da birer can dostu sahiplenerek yuva oldular.

Tek tıkla bir can dosta yuva olun

Büyükşehir Belediyesi, can dostlara yuva olmak isteyen vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için candostlar.balikesir.bel.tr web sitesini kurdu. Linke tıklayan vatandaşlar, önlerine çıkan ekrandan sahiplenmek istedikleri can dostu seçerek “sahiplenmek istiyorum” butonuna tıklayacak ve önüne çıkan ‘Can Dost Sahiplenme Başvuru Formu’nu doldurarak işlemini tamamlayacak.

“Bu iş için; vicdana, Allah korkusuna ve sevgiye ihtiyaç var”

Bir belediye başkanının sadece insanların değil, aynı zamanda sokak hayvanlarının da belediye başkanı olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Şu anda; TBMM’de, sokaklarda, evlerde, çarşıda, pazarda herkesin vicdanının sorgulandığı bir noktadayız. Onun için yürekten söylüyorum. Bu iş için hazırlığa gerek yok, bu iş için vicdana gerek var. Allah korkusuna ihtiyaç var, sevgiye ihtiyaç var. O mantıkla çalışarak, o mantıkla hissederek hizmetimize devam ediyoruz. Hizmetlerimizi artırıyoruz, mama desteğimiz devam edecek. Sahipsiz hayvan, sahipsiz sokak hayvanı bırakmamamız lazım. Dünyanın modern ülkelerine gittiğiniz zaman sahipsiz hayvan sayısı çok az veya yok denecek kadar az.” dedi.

İlk Sahiplenme Başkan Akın’dan

Büyükşehir Belediyesi olarak başlattıkları “Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz” projesinde eşi Arbil Akın ile öncülük ederek destek vermek için ilk sahiplenmeyi yapan Başkan Ahmet Akın “Bunun yanında kısırlaştırmayla ilgili her türlü ama her türlü desteği veriyoruz. Mesela bir vatandaşımız sokak hayvanını alıp sahiplenmek istiyorsa elbette her zaman destek olacağız. Ona her türlü desteği vereceğiz. Onun da altını çizmek istiyorum ve bunu büyük bir samimiyetle söylüyorum. Ekip arkadaşlarım büyük bir çalışma yaptılar hepsine teşekkür ediyorum. Bunun için de bir site hazırlandı “candostlar.balikesir.bel.tr” adresimiz bu. Bu adresten giriş yaparak bu derdimize, bu isteğimize, bu heyecanımıza, bu sevgimize bütün Balıkesirli hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

“Balıkesir iddialı duruşunu devam ettirtecek”

Bununla ilgili yapılması gereken her konuda bir can dostu evlat edinmek isteyen annelerin yanında olacaklarını söyleyen Başkan Ahmet Akın “Sahiplenenlere mama desteğinden veteriner desteğine her türlü desteği hep sağlayacağız. Mesela bizim evimizde bir kedimiz bir de köpeğimiz var. Onunla mutlu oluyoruz. O da bir canlı onun da bir canı var ve onu sahiplendiğimiz için yıllar önce mutluyuz, huzurluyuz ve sorumluluğumuzu hissediyoruz. Bu sorumluluğu, bu duyarlılığı bütün Balıkesir’e yaymak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah, Balıkesir bu konudaki iddialı duruşunu devam ettirecek. Bu konuda elinden gelen bütün desteği vatandaşlarımıza verecek. Balıkesir; değişiyor, dönüyor, güzelleşiyor. Güzel insanların şehri, Türkiye’nin parlayan yıldızı Balıkesir hakikaten bu konudaki duyarlılığını da gösterecek. Ben tekrar canım eşime ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum sağ olun” diye konuştu.

“Can yoldaşları arıyorsanız lütfen sahiplenin”

Hayvansever kimliğiyle tanınan Arbil Akın ise herkese projeye destek vermeleri için çağrıda bulunarak “Sizleri; karşılıksız sevecek, evinize neşe katacak, çocuklarınızın arkadaşları olacak can yoldaşları arıyorsanız lütfen sahiplenin. Barınaklarımızda sizlerin sahiplenmesini bekleyen birçok yavrumuz var. Bu konuda özellikle sizlerden ricam belediyemizin yeni oluşturduğu platformu paylaşalım. Mümkün olduğunca çok kişiye ulaştıralım ve sahiplenmeleri artıralım. Özellikle can yoldaşı arayan kişiler satın almasınlar, sahiplensinler. Bu konuda farkındalığı olabildiğince artırmamız gerekiyor. Hepinizin destekleri için şimdiden çok teşekkür ediyorum sağ olun” ifadelerine yer verdi.

“Hiçbir canlı öldürülmesin”

Bir can dostu sahiplenerek yuva olan hayvansever Nuray Demirel “Bu üzücü yasa sonrası sizlerin almış olduğunuz bu karar biz Balıkesirlileri çok mutlu etti. En azından Balıkesir şehrimiz kapsamında hiçbir sokak canlısının öldürülmeyeceğinin garantisini sizden aldık. Onun verdiği en azından ufak da olsa bir mutluluk yaşıyoruz. Dileriz tüm Türkiye’de bu gerçekleşir. Tüm belediyeler bu şekilde davranırlar. Hiçbir canlı öldürülmesin. Tekrar çok teşekkürler” dedi.