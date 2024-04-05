Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçimin ardından ilk ilçe ziyaretini baba ocağı Gönen’e yaptı. Gönen Belediyesi’nin iftarına konuk olan Başkan Akın, sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara buluştu; destekleri için teşekkür etti, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı.

‘Beraberliğimiz daim olsun’

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçimin ardından ilk ilçe ziyaretini baba ocağı Gönen’e gerçekleştirdi. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz’ın ev sahipliğinde; meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında selamlama konuşması yapan Başkan Ahmet Akın, “Çok sevgili ailem, birlik ve beraberliğimiz daimi olsun. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda hemşerileriyle buluştu

Başkan Ahmet Akın; Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz ve Gönen Kaymakamı Arslan Yurt’un da katıldığı iftarın ardından Büyükşehir Belediyesi’nin Gönen’deki ek hizmet binasını ziyaret ederek Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Destekleri için Gönen’e teşekkür

Gönenli hemşerileri tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Başkan Ahmet Akın, 31 Mart’taki destekleri için Gönenlilere teşekkür etti. “Seçimde omuz omuza tarihi bir zafere imza attık” diyen Başkan Akın, yaklaşan bayram sevincini paylaşmak için Gönen’de olduklarını belirterek vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.