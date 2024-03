Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen gece döneri sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Aktaş, “Zannediyorlar ki sadece Nilüfer’de gülümseniyor. Bilmiyorlar ki biz Bursa’nın her köşesinde gülümsüyoruz. Bu şehirde yaşamaktan hamdolsun çok mutluyuz” diye konuştu.

Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen gece döneri sahur programına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Biz Bursa’nın her köşesinde gülümsüyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gece dönerinin Türkiye’nin literatürüne Gemlik sayesinde girdiğini belirterek “Bursa’da her yerde döneri rahatlıkla yiyebiliriz. Ama gece döneri Bursa’ya mahsus ve Gemlik’ten başlamış bir özellik” dedi. Başkan Aktaş, “İlçelerimizi yönetecek, ilçelerimize vizyon katacak belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçiyoruz. Biz Cumhur İttifakı çatısı altında bir araya geldik. Biz bir sokağı daha düzeltebilir miyiz? Bir kişinin daha hayatına dokunabilir miyiz? İlçelerimizi daha güzel bir hale getirebilir miyiz? Biz bunun derdi ve hesabı içerisindeyiz. Gemlik, hizmet kervanına bir beş sene ara verdi. Cumhur İttifakı çatısı altında Bursa’mızın 1060 mahallesi ve 17 ilçesine, Gemlik’in her bir köşesine, hizmet etmeye devam edeceğiz. Beş tane medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir, Bursa. Gülümseyin Nilüfer’desiniz diyor. Zannediyorlar ki sadece Nilüfer’de gülümseniyor. Bilmiyorlar ki biz Bursa’nın her köşesinde gülümsüyoruz. Bu şehirde yaşamaktan hamdolsun çok mutluyuz” diye konuştu.

"Bursa’nın 17 ilçesi de gerçek belediyeciliği istiyor"

Yerel seçime sayılı günler kaldığını belirterek söze başlayan Bursa Milletvekili Mustafa Varank, “Biz inanıyoruz ki Bursa’da 31 Mart’tan sonra hizmete susamış, yatırımlara susamış, belediyeciliğe susamış vatandaşlarımız 17’de 17 yapmak istiyor. Bursa’nın 17 ilçesinde de Cumhur İttifakı “gerçek belediyecilik” istiyor. 31 Mart’ta işinin ehli, hizmet sevdalısı ve sizleri yatırımlarla buluşturmak için, sizlerin konforunu arttırmak için, daha yaşanabilir ilçeler, daha yaşanabilir bir Bursa inşa etmek için gayret gösteren belediye başkan adaylarımız var. Biz aldanan da olmayacağız, aldatan da olmayacağız. Siyaset, makam mevki için yapılmaz. Siyaset, sizlerden gelecek bir “Allah razı olsun” cümlesi için yapılır. O, en yüce rütbedir. Onun için sizlerden ricam sizi aldatmaya çalışanlara lütfen itibar etmeyin” dedi.

“Gemlik, bir 5 yıl daha kaybedemez”

Gemlik’in hizmete susadığını belirten AK Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz, “Gemlik’in tüm sokaklarında, caddelerinde altyapı ve içme suyu hatlarını Büyükşehir ile değiştirdik. Gemlik’in tüm arıtma tesislerini, sahil düzenlemelerini de yine Büyükşehir ile yaptık. Gemlik’i tanımayan, Gemlik’te yaşamayan, sokaklarını bilmeyene Gemlik’i teslim etmemeliyiz. Gemlik bir beş yıl daha kaybedemez. İnşallah Gemlik’e yakışan hizmetler için 31 Mart’ta zaferimizi kutlamak için yeniden bir arada olacağız” diye konuştu.

Programda dönerleri Başkan Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Ak Parti Gemlik Belediye Başkan Adayı Refik Yılmaz dağıttı. Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen gece döneri sahur programına Gemlikli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.