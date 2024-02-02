Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Tofaş Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Açılış konuşmalarını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “14 Ağustos 2001 tarihinden beri Bursalılar hem size hem bize destek verdiler. 7 Ocak’ta tevdi ettiğiniz Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladınız. Bugün 17 ilçe belediye başkan adayı ile birlikte bu emaneti 18-0 olarak iade etmeye söz veriyoruz. Sizden aldığımız güçle Bursa’mızda ulaşımda, sağlıkta, eğitimde gerçekten Cumhuriyet tarihinde yapılmayanları 20 yılda yaptık. Bundan sonraki süreçte aynı destekle daha fazlasını yapacağız. 31 Mart tarihine kadar durmadan, yorulmadan bütün teşkilatımızla Cumhur İttifakı’nın tüm paydaşları ile sokak sokak cadde cadde geziyoruz. Bundan sonra da gezmeye devam edeceğiz. Bursa’mıza hoş geldiniz" dedi.

Kaynak: İHA