Bursa’da 1998 yılında Nilüfer Beledisi oluşturulduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İhsaniye ve Fethiye diye köyler vardı. Tabak gibi arazi vardı. Siteler şeklinde konutlar yapıldı. O ana caddelerdeki bütün alt ve üst yapıyı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. İnanın çivi çakmadılar. Bir de çıkıp, ‘Biz kentsel dönüşüm yapacağız’ diyorlar. Sakın ha bu söylemlere vatandaşlarım inanmasın” dedi.

Yıldırım Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesine kazandırılan kentsel dönüşüm alanının daire anahtar teslim töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, “CHP’nin adayları mahallelere gidip, kentsel dönüşümden bahsediyor. Adama sorarlar, ‘543 bin nüfuslu ilçede, 20 yıl kesintisiz belediye başkanlığı yaptın. Üzerine 5 yıl senin usulsüz ruhsatlarını 3-5 imzayla tamamlayan başkan yardımcın başkanlık yaptı. Etti 25 yıl. Bu 25 yılda Nilüfer’de kaç tane kentsel dönüşüm yaptın.’ Üzülerek söylüyorum. 1 tane dahi kentsel dönüşüm yapmadılar. Çünkü kentsel dönüşüm zor ve meşakkatli iştir. Ama bizler bu kentsel dönüşüm sayılarını arttırarak, Bursa’yı mahallelerimizi daha yaşanabilir kılacağız” diye konuştu.

Başkan Aktaş konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bir yalan daha bulmuşlar, ‘Her tarafı Nilüfer yapacağız’ diye. Ben Bursa Uludağ Üniversitesi mezunuyum. 4 sene boyunca okula gittim geldim. O zaman 3 tane otobüsle giderdik. Metrolarda yoktu. Poşet bağlardık ayaklarımıza dize kadar çamur olurduk. Nilüfer diye bir belediye yoktu. 1998’den sonra belediye oldu. İhsaniye ve Fethiye diye köyler vardı. Tabak gibi arazi vardı. Siteler şeklinde konutlar yapıldı. O ana caddelerdeki bütün alt ve üst yapıyı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. İnanın çivi çakmadılar. Birde çıkıp, ‘Biz kentsel dönüşüm yapacağız’ diyorlar. Sakın ha bu söylemlere vatandaşlarım inanmasın.”

“Adam dediğin omurgalı olur”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Allah size uzun ömürler versin, elinizi öpeyim, ayağınızı öpeyim, bende dava adamıyım’ diyenlere zamanı geldiğinde, ‘değişim dönüşüm gerekiyor. Artık sen yeteri kadar çalışmadığın ortada’ dediğimizde öyle bir nefsine uyuyor ki, ‘hayır benden iyisi yok. Ben aday olacağım’ diyerek çıkıyor karşımıza şimdi neler söylüyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua ederken, bugün ne oldu size aslan parçaları birden bire karşımıza çıkıp da muhalefet ediyorsunuz. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Adam dediğinde biraz omurga olur omurga, bir çizgisi olur. Ne yazık ki bu dönemde de böyleleriyle karşılaşmaya başladık” diye konuştu.