Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, oyunu Gümüştepe İlkokulu’nda kullanarak, mahalli idareler genel seçiminde sonuçların Bursa ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yerel Seçimleri’nde, oyunu Gümüştepe İlkokulu’ndaki 2294 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmaya eşi Sevinç Aktaş ve kızı Sıla Aktaş ile birlikte gelen Başkan Aktaş’a Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan’da eşlik etti.

Seçimleri öncelikle hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktaş, "Demokrasinin gereği olan seçimlerle alakalı her ne kadar aday da olsak bir vatandaş olarak gelip oyumuzu kullandık. En büyük temennimiz sürecin sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımızın rahatlıkla oylarını kullandığı bir seçim olsun. Vatandaşın iradesi sandığa yansıyacak ve 5 yıl şehrimizi yönetecek belediye başkanlarını, meclis üyelerini seçeceğiz. Ben hür iradesiyle sandığa koşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bize bu vazifeyi vatandaşlarımız tekrar verirse Bursa için canla başla çalışacağımızdan vatandaşlarımızın şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.