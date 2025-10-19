Muhtarlar Günü çerçevesinde Sakarya’nın 16 ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Muhtarlarımız, iyi günde de zor günde de vatandaşın yanında olan, mahallelerin her anını bilen, sorunlara dokunan gönül elçilerimizdir. Muhtarlarla olduğu gibi şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederek Sakarya’ya nice yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Muhtarlar Günü’nde Sakarya’nın 16 ilçesinden muhtarlarla buluştu. Her yatırım ve çalışmada mutlaka muhtarların görüşlerinin alındığını vurgulayan Başkan Alemdar, muhtarların yerel yönetimlerin çözüm ortağı ve vatandaş ile devlet arasında köprü görevi gören önemli bir meslek icra ettiklerini ifade etti. Muhtarların iyi günde, kötü günde her daim vatandaşların yanında olduğunu belirten Alemdar, "Muhtarlarımızın günü, saat ve dakika tanımaz. Onlar iyi günde de zor günde de vatandaşın yanında olan, mahallelerin her anını bilen, sorunlara dokunan gönül elçilerimizdir. Muhtarlarımız bizim yol arkadaşlarımızdır. Onlar sayesinde vatandaşlarımızla sürekli iletişimde kalır, mahallelerimizde huzur ve birlik ortamını güçlendirir, eksikleri tespit ederek çözüme kavuştururuz" dedi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

Her projede muhtarların düşüncelerini dinleyip istişare ettiklerini belirten Alemdar, "Raylı Sistem, Şehir Kütüphanesi, Yazlık Kavşağı, Bilim Merkezi, tarihi spor yatırımları ve daha birçok projeyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İnancımızdan ve kültürümüzden aldığımız ilhamla, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla hareket ediyor, vatandaşlarımızın mutluluğu için muhtarlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Ben inanıyorum ki el ele vererek, Sakarya’yı daha yaşanabilir ve güçlü bir şehir hâline getireceğiz" diye konuştu.

"Muhtarlarımız, halk ile devlet arasında bir köprü görevi görüyor"

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, "2015 yılında Cumhurbaşkanımızın genelgesiyle Muhtarlar Günü ilan edilmiş olup, bugün 11’inci kez kutlanıyor. Aslında bu gelenek, 19 Ekim 1829’da atılan ilk adımla başlıyor ve bu yıl 196. yılını kutluyoruz. Muhtarlarımız, halk ile devlet arasında bir köprü görevi görüyor. Mahallesindeki sorunları, belediyelerle veya devlet kurumlarıyla ilgili talepleri tespit edip doğrudan ilgili yerlere iletiyorlar" şeklinde konuştu.