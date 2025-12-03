Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sındırgı Belediyesi iş birliğiyle ilçedeki kırsal ve merkez mahallelerde bulunan okullara spor malzemesi desteğinde bulundu. İlkokuldan liseye kadar birçok okulda öğrencilere ulaştırılan ekipmanlar, sporun yaygınlaştırılması adına önemli bir çalışma olarak değerlendirildi.

Okullara geniş kapsamlı ekipman dağıtımı

Basketbol, futbol ve voleybol topları ile pinpon topu ve badminton malzemelerinden oluşan spor ekipmanları; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez ve belediye meclis üyeleri tarafından okullara teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda yürütülen çalışma ile öğrencilerin sporla daha fazla buluşması, fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi ve spor kültürünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik spor yatırımlarının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’ın öncülüğünde, merkez ve kırsal mahallelerdeki okullarımıza farklı branşlarda spor ekipmanları ulaştırdık. Kendilerine destekleri için teşekkür ediyorum. Gençlerimizin sporla büyüyen, sağlıklı ve güçlü bir nesil olarak yetişmesi en büyük hedeflerimizden biri. Bu doğrultuda Sındırgı olarak Büyükşehir’le uyum içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

Spor yapılan okul sayısı artıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde spor altyapısını güçlendirmeye devam ettiği belirtilirken, Sındırgı’da yapılan bu destekle öğrencilerin sportif faaliyetlere daha kolay erişileceği ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sporun her yaşta teşvik edilmesi için benzer çalışmaların farklı ilçelerde de süreceğini bildirdi.