Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan engelli bireylerin ve yaşlıların belediyecilik hizmetlerine çevrim içi ortamda daha rahat ulaşabilmesi için dijital altyapısını yeniledi.

Belediye bünyesindeki 30 internet sitesinde hayata geçirilen "erişilebilirlik paneli" uygulamasıyla, web sayfaları uluslararası erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yazılım eklentisi, görme, işitme, motor ve bilişsel farklılıkları bulunan bireylerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Toplam 22 mod içeren sistemde; ekran okuyucu desteği, sesli komut, altyazı seçenekleri, sadeleştirilmiş arayüz, disleksi dostu yazı tipi, kontrast ayarları ve sadece klavye ile kullanım gibi özellikler bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar, kendi ihtiyaçlarına göre web sitesinin görünümünü ve işlevselliğini kişiselleştirebiliyor.

30 web sitesinde aktif edildi

Yeni düzenleme kapsamında, belediyenin ana sayfası olan "kocaeli.bel.tr"nin yanı sıra KO-MEK, gençlik hizmetleri başvuru sayfaları ve "tahirbuyukakin.com.tr" dahil olmak üzere aktif 30 web sitesinde erişilebilirlik paneli kullanıma sunuldu. Yapılan bu dijital dönüşümle, tüm vatandaşların belediye hizmetlerine eşit ve bağımsız bir şekilde erişim sağlaması hedefleniyor.