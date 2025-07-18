Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’yı etkisi altına alan kuraklık tehdidine karşı alınacak önlemler ve su kaynaklarını korumaya yönelik hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar için kurmaylarıyla AKOM’da buluştu.SAKARYA (İGFA) - SASKİ bürokratlarının katıldığı toplantıda Sakarya’ya çok kritik bir çağrı yaptı ve göldeki su seviyesiyle ilgili önemli veriler paylaştı. Alemdar, “Son yılların en kurak mevsiminin su kaynaklarımız üzerindeki olumsuz etkilerini yatırımlarımızla hafifletiyoruz. Su hepimiz için aynı hayati öneme sahip. Gölümüz son 2 yılda 60 milyon metreküp su kaybetti. Yaşam kaynağımızın her damlasına sahip çıkalım. Suyu tasarruflu kullanalım” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kuraklıkla mücadelede atılacak kritik adımlar ve izlenecek yol haritasına dair Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu ve kurum bürokratlarıyla bir araya geldi.

ÖNEMLİ KARARLAR

AKOM’da gerçekleştirilen toplantıda su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların artırılması, özellikle su yetersizliği yaşayan mahallelerin güçlü altyapı ile buluşması ve kayıp – kaçak tespit çalışmalarının tavizsiz bir şekilde yürütülmesine dair önemli kararlar alındı.

Alemdar, Sapanca Gölü’nün son 2 yılda bilinçsiz tüketim nedeniyle 60 milyon metreküp su kaybettiğini açıkladı.

HER BİR DAMLA SU İÇİN…

Gölün her bir damlasına sahip çıkılması gerektiği yönünde tüm Sakarya’ya çağrı yapan Alemdar, şehri yeni su yatırımlarıyla buluşturmak için Ankara’da bir dizi temaslar gerçekleştirdiklerini söyledi.

“SU GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLACAK YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Sakarya’nın sürdürülebilir su geleceği için şehrin altyapısını uzun vadeli yatırımlarla buluşturduklarını ifade eden Başkan Alemdar, “Kuraklıkla mücadele ve kaynaklarımızı korumaya yönelik çizdiğimiz yol haritasında kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Bugüne kadar hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz alternatif kaynakların yanı sıra suda geri dönüşüme de değer verdik. Sağlıklı bir şekilde geri dönüştürdüğümüz suları kullanım alanlarına uygun olarak abonelerimize ulaştırdık. Böylelikle yağışsız ve kurak geçen mevsim etkilerini olabildiğince hafiflettik. İçme su geleceğimizin teminatı olacak yatırımlarımıza hız kazandırıyoruz. Bu mücadelede yorulmak, sıkılmak, durmak yok. 16 ilçenin 672 mahallesi güçlü altyapı, kesintisiz içme suyu ile buluşana kadar sahada olacağız” dedi.

“ANKARA’DAKİ TEMASLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Başkan Alemdar açıklamasının devamında, “Şehrimizin en kıymetli su kaynağı Sapanca Gölü son iki senede kuraklık etkisi ve bilinçsiz su kullanımı ile 60 milyon metreküp su kaybetti. Şehrimizi yeni su yatırımları ile buluşturmak için Ankara’daki temaslarımızı sürdürüyoruz. Su hepimiz için aynı hayati öneme sahip. Yaşam kaynağımızın her damlasına sahip çıkalım. Suyu tasarruflu kullanalım” ifadelerine yer verdi.

Özellikle Sapanca Gölü’nün korunması ve tüm parametrelerin takip edilmesi için yürütülen çalışmalar AKOM’da masaya yatırıldı.