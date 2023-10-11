Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla Tarihi Heykel binasında düzenlenen Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl Programının tanıtımını yapan ve toplantıda konuşan Aktaş, 29 Ekim'de ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

"BURSAKART 29 EKİM'DE ÜCRETSİZ"



Başkan Aktaş,

29 Ekim'i birbirinden güzel program ve etkinliklerle Bursa olarak hep birlikte kutlayacağız inşallah. Hemşehrilerimizin bu tarihi güne tanıklık etmeleri için ayakta yolcu taşıyan şehir içi tüm hatlarda Bursakartını kullanan vatandaşlarımız 29 Ekim de ücretsiz yararlanabilecek. Türkiye Cumhuriyetinin 100'ncü yılını idrak ederken 29 Ekim Cumhuriyet bayramınızı şimdiden kutluyorum. Etkinlik takvimine emek veren herkese ve mesai arkadaşlarıma da tesekkurlerimi sunuyorum.