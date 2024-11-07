Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan; Türk Devletleri Teşkilatı bayrağının (TDT), 11. Devlet Başkanları Zirvesi’nde aldığı kararla yenilenmesini sevinçle karşıladıklarını ve yeni bayrağın ise Türk dünyasından izler taşıdığını ifade etti.ENVER GÜLER /BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara Bölge Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan; Türk Dünyasının yenilenen bayrağının Selcuklulardan izler taşıdığını ifade etti. Başkan Alkan “Yeni bayrak, Türk kültüründen izler taşıyor”

Başkan Alkan "Bayrağa eklenen sekizgen, Türk devlet yapısını yansıtarak hürriyet, istikrar, dayanışma ve ortak kültürel mirastan gelen güç gibi değerleri temsil ediyor. Türk ve İslam geleneklerinde sekizgen, rehberlik ve bilgeliğin simgesi olarak kabul edilirken, sekiz köşeli yıldız Selçuklu yıldızı olarak biliniyor.

Yeni bayrakta, eski bayraktan kalan kırk ışın, ay yıldız ve mavi arka plan korunmuştur. Mavi zemin, gökyüzü kadar berrak bir barışı ve refahı ifade ediyor. Tek renkli zemin, Türk uluslarının birliğini sembolize ederken, mavi renk tarihsel olarak Türk kültürüyle özdeşleştirilmiştir.

Kırk ışın ise eşit aralıklarla güneş gibi yayılırken, açıklık ve canlılık sembolize edilmekte; aynı zamanda teşkilatın ortak değer ve vizyonunu ifade etmektedir. Türk dünyasının tanıdığı hilal ve yıldız, Türk devletini, büyümeyi, geleceğe dair umutları ve ilerlemeyi temsil etmektedir. Bu unsurlar, Türk devletlerinin köklü ortak tarihine dayanan Teşkilatın dinamik ve geleceğe dönük ruhunu yansıtmaktadır." İfadelerini kullandı.