Bursa’da gram altının alış fiyatı 6 bin 80 TL, satış fiyatı 6 bin 152 TL oldu. 22 ayar altın 5 bin 558 TL’den alınırken 5 bin 751 TL’den satılıyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3 bin 331 TL, satış fiyatı ise 4 bin 490 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 9 bin 965 TL’den alınırken 10 bin 43 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 9 bin 898 TL, satış fiyatı 10 bin 6 TL oldu. Yarım altın 19 bin 931 TL’den alınırken 20 bin 98 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 39 bin 733 TL, satış fiyatı ise 40 bin 6 TL olarak açıklandı.