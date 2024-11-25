Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Adliye-Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Tramvay Hattı inşaatında incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi’nin ilk etabı olan Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Tramvay Hattı’nda çalışmaları yoğun şekilde sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, raylı sistem hattında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

2025 YILI SONU İTİBARİYLE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Altay, Konya’nın mevcut 27 kilometre raylı sistem hattını geliştirmek için yoğun bir şekilde çaba sarf ettiklerini ifade ederek, “Şehir Hastanesi – Stadyum Raylı sistem Hattı’nın birinci etabı kapsamında Adliye-Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi hattında, 11.1 kilometrelik alanda çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2025 yılı sonu itibariyle inşa işlerini tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TEMEL AMAÇ TOPLU ULAŞIMDA TAŞIDIĞIMIZ İNSAN SAYISINI ARTIRMAK”

Yeni Sanayi Sitesi’nden Stadyum’a kadar olacak ikinci etabın da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla protokollerini tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Buradaki temel amaç toplu ulaşımda taşıdığımız insan sayısını artırmak. Özellikle, Karatay Sanayi ve Eski Sanayi’nin Yeni Sanayi Sitesi’ne taşınmasıyla oluşacak trafik yoğunluğunu almak için şehrimize yeni raylı sistem hatları kazandırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Barış Caddesi Tramvay Hattı’nda da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “İnşallah bahar ayıyla birlikte orada da temel atma sürecine başlamış olacağız. Tüm bu süreçteki katkılarından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu’na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları (AYGM) Genel Müdürümüz Yalçın beye de teşekkür ediyorum. İnşallah Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konya’mızı yeni raylı sistem hatlarıyla donatmak için çalışıyoruz. Bu soğuk havada çalışan tüm işçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konya’nın geleceğini inşa etmek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

13 durak olarak inşa edilecek Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi Tramvay Hattı Projesi 11.1 kilometrelik uzunluğa sahip olacak. Hattın devamı olarak Yeni Sanayi Sitesi-Yeni Stadyum hattı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek.