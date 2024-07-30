Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerinin mahallelerdeki altyapı ve üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, “Mahallelerimizin altyapı ve üstyapı problemlerini çözüme kavuşturmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz.” dedi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2000 Evler Mahallesi’nde gerçekleştirilen yaya kaldırımı yenileme ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Güzelyurt Mahallesi’nde devam eden yaya kaldırımı ve yol yapım çalışmalarını inceledi.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Veli Kırşehirli ile birlikte gittiği çalışma alanlarında, görevli belediye personellerine kolaylıklar dileyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Arı, mahalle sakinleri ile de sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Arı, “Belediye ekiplerimizin şehrimizin birçok farklı noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerimizdeki tüm eksiklikleri, vatandaşlarımızın beklentilerini biliyor ve oluşturduğumuz çalışma takvimi ile birlikte bunları karşılamak için gayret gösteriyoruz. 2000 Evler Mahallesi’nde bir süre önce eski asbestli su borularından kaynaklanan su kesintilerine son vermek için altyapı yenileme çalışması yapmıştır.Bu çalışmalar sırasında Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bozulan yaya kaldırımlarımızı şimdi yeniliyoruz. Bunla birlikte Güzelyurt Mahallesi’nde de daha önce yaya kaldırımı bulunmayan ve yolları stabilize olan ara yol ve caddelerde de yoğun bir çalışmamız var. Şehrimizde hangi mahallemizde ne sıkıntı varsa her birini çözeceğiz. Tüm ekibimiz bunun için gayretle çalışıyor. “ diye konuştu.