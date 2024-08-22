Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu’nu ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve sivil toplum örgütü ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle istişarelere büyük önem veren Belediye Başkanı Rasim Arı, bu kapsamda ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Arı son olarak bugün Nevşehir İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu’na makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette bir süre Loğoğlu ile sohbet eden Arı, polis teşkilatına çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Loğoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Arı’ya teşekkürlerini iletti.