Okulların açılmasına üç haftadan az bir süre kaldı. Okullar öğrenciler gelmeden eksikliklerinin giderilmesini bekliyor. Özellikle temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yapacak yardımcı personel ihtiyacının giderilmesini bekleyen sendikalar, çözüm olarak ‘Okul Bazlı Bütçe’nin devreye girmesini istiyor.BURSA (İGFA) - Eğitim-öğretimin nitelikli ve verimli bir şekilde, sağlıklı bir ortamda devam ettirilmesi gerektiğini belirten Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Ramazan Acar, Okulların sağlıklı koşullarda açılmasını ve hedeflerinin gerçekleşmesi için temizlik, güvenlik, bakım ve onarım gibi hizmetleri yürütecek personel ihtiyacının karşılanması kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Acar ayrıca, “Okullarımızın yardımcı personel ihtiyacı kadrolu memur statüsünde personel ile karşılanmadığından, vazgeçilmez nitelikteki hizmetler, okul-aile birlikleri tarafından veya ‘Toplum Yararına Program’ kapsamındaki geçici istihdamla yürütülmeye çalışılmaktadır. Okulların açılmasına üç haftadan daha az bir süre kalmış olmasına rağmen TYP kapsamında okullarda çalışacak İŞKUR personelinin/temizlik ve güvenlik personel sayısının sadra şifa bir kontenjan artışıyla gerçekleşmesini umuyorduk ama ne zaman başlayacağına dair bir haber henüz gelmediği günleri yaşıyoruz.” dedi.

“OKUL BAZLI BÜTÇE ŞART”

Okul Bazlı Bütçe uygulamasına geçilmesi gerektiğini dile getiren Ramazan Acar şu ifadelere yer verdi:

“Zor ve ağır birçok yükü omuzlamak durumunda kalan okul yönetimleri ve eğitimciler, destek hizmetleri personeli ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle okulları eğitime hazır tutmak için büyük gayret göstermekte fakat sorunları tek başlarına çözmekte zorlanmaktadır. Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri de olmadığından personel açığı sorunu kalıcı olarak çözülememektedir. Yetkili kurumlarımız, okullarımızın sağlıklı koşullarda eğitim öğretim yapması hedefini, personel ihtiyacını karşılayarak güçlendirmeli, temizlik, güvenlik ve hijyen konusunda taviz vermemelidir. En kısa sürede okullarımızın personel ve diğer ihtiyaçlarını karşılayacak adımlar atılmalı ve bir an önce ‘Okul Bazlı Bütçe’ uygulamasına geçilmelidir.”