Altıeylül Belediyesi Millet Kıraathanelerinde bulunan kütüphanelerde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler başarılarına başarı kattılar. Altıeylül Belediyesi’nin projeleri içesinde bulunan ve özellikle öğrencilerin derslerini sessiz ve sakin bir ortamda çalışabilmeleri amacıyla planlanan Millet Kıraathaneleri Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

“Başkanımız Hasan Avcı’ya teşekkür ediyoruz”

Plevne İsmail Akçay Millet Kıraathanesi, Sabri Uğur Parkı ve Millet Kıraathanesi, Sultan Alparslan Millet Kıraathanesini tercih eden öğrenciler, “Altıeylül Belediyesi’nin özellikle bizlere kazandırmış olduğu Millet Kıraathaneleri ve kütüphaneler bizler için bulunmaz bir nimet oldu. Bizler burada derslerimize ve sınavlarınıza çalışırken ücretsiz çay servisiyle de sıcak bir aile ortamı içerisinde üniversite sınavına hazırlandık. Altıeylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı’ya bizlere destek olduğu için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Plevne İsmail Akçay, Sabri Uğur, Sultan Alparslan Millet Kıraathanelerinde kütüphaneleri kullanarak üniversitelerin çeşitli bölümlerini kazanan gençlerimizle bir araya geldik. Üniversiteye hazırlanma sürecinde millet kıraathanelerinde ücretsiz ikramlarımızla sessiz ve konforlu ortamda ders çalışma imkânı bulan öğrenciler hem ailelerini hem de bizleri gururlandırdılar. Millet Kıraathanelerini açarak üniversite sınavlarına, lise sınavlarına ve okullarındaki sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize desteğimiz devam edecek. Vatanımıza ve Aziz Milletimize nice güzel hizmetler yapmaları dileğiyle eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. Altıeylül Belediyesi olarak gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Altıeylül İlçesi’nde üniversite sınavında dereceye girenler de ödüllendirildi

Altıeylül İlçesi’nde üniversite sınavını kazanarak dereceye giren 35 öğrenci yapılan törenle ödüllendirildi. Törene Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Başkan Hasan Avcı ve Altıeylül Milli Eğitim İlçe Müdürü Çetin Keren katılım sağladı.

Başkan Avcı: “Başarılarınızın devamını diliyorum”

Yapılan törende konuşan Başkan Avcı, “Altıeylül ilçemizde Üniversite sınavında dereceye giren öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum. Üniversite sınavı da bir insanın hayatında çok önemli bir dönüm noktasından bir tanesi. Seçtikleri meslekler, onların yaşamların sonuna kadar taşıyacakları adeta unvanları oluyor. Azmederek üniversite sınava hazırlanıp Altıeylül ilçemizi gururlandıran sizler hedeflediğiniz eğitim-öğretim hayatınıza devam edeceksiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.