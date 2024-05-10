Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, ilçede yaşanan trafik sorunun her geçen gün arttığını belirterek, önümüzdeki beş yıllık dönemde öncelikle trafik sorununu çözmeyi hedeflediğini söyledi.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyelerinin ziyaretinde Orhangazi’de yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi veren Başkan Bekir Aydın, ilçede son 10 yılda yaşanan ekonomik gelişmeye paralel olarak trafik yoğunluğunun arttığına dikkat çekti.

Sürekli artan otomobil sayısının Orhangazi ilçe merkezinde trafik sorun oluşturduğunu ifade eden Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, “Trafik çok önemli bir sorun haline geldi. İlçemizde 20 bin fabrika çalışanı var. Araç sahibi olma oranı hızla arttı. 2024 yılı rakamlarına göre her 3 kişiye 1 araç düşüyor. İlçe merkezinde yeni yollar açma olanağımız ne yazık ki yok. Araç sayısının artması sonucu yollar yetersiz kalırken, otopark sorunu da artıyor. Kent meydanının altında kapalı otopark oluşturma projemiz var. Bu projeyi Büyükşehir Belediyesi ile yapabiliriz. Otopark kullanımının artması ile birlikte trafikte rahatlama yaşanacaktır” dedi.

Orhangazi Belediyesi’nin mali durumuna ilişkin de bilgi veren Başkanı Bekir Aydın, seçimi yeniden kazanmasının ardından, önceki dönem başlattığı tasarruf tedbirlerini uygulamaya devam ettiğini kaydederek, “Orhangazi’de 80 bin nüfusa 507 personel ile hizmet ediyoruz. Tasarruf tedbirlerimize rağmen İller Bankası’ndan aldığımız pay personel maaşlarını bile ödemiyor. Gelir getirici projelerle bu zor dönemi atlatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Açıklamalarında Osmangazi Belediyesi olarak işsizlikle mücadele çalışmalarına önem verdiklerini de belirten Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, sözlerini şöyle tamamladı;

“Sanayinin yoğun olduğu bir ilçeyiz ve iş bulma konusunda halkımızla sanayi kuruluşları arasında köprü vazifesi görüyoruz. 2023 yılında 2 bin 800 kişinin işe yerleşmesini sağladık. İşe yerleştirdiğimiz gençler arasında üniversite mezunu beyaz yakalı sayısı 10’u geçmiyor. Ama mavi yakalı, ustalık sahibi gençlerimize kolaylıkla iş buluyoruz. Bu da meslek liselerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Sanayi kuruluşları ile milli eğitim arasında mutlaka entegrasyon kurulmalı.”

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın’a verdiği bilgiler nedeniyle teşekkür eden BGC Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı da, Orhangazi’nin hızla geliştiğine tanık olduğunu ifade ederek, Bursa yararına yapılacak çalışmaları desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Bursa basınına ilişkin bilgi de veren BGC Başkanı Kolaylı, Bursa basınının köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve en güçlü yerel medyanın Bursa’da görev yaptığını söyledi. Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin 550 üyesiyle sektöre ve sektörde çalışan basın mensuplarına hizmet ürettiğini ifade eden Kolaylı, sektörde yaşanan en büyük sorunun ’meslek yasası eksikliği’ olduğunu kaydetti.

Ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın yanı sıra, Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan yardımcıları İhsan Altıkardeş, Hakan Işıkkent ve Ahmet Akhan, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Ersin Yıldıran, Musa Öztürk, Nejat Kırbulut, Cemal Ekentok ve Hurşit Topal ile BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç katıldı.