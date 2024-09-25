Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçedeki 136 mahallede görev yapan muhtarların istek ve taleplerini dinleyerek, sorunları anında çözüme kavuşturuyor.

Göreve seçildiği günden bugüne kadar geçen 6 ayda ilçeye daha güzel hizmetler kazandırmak için farklı projeleri hayata geçiren Başkan Aydın, vatandaşların istek ve taleplerine en hızlı şekilde çözüm üretebilmek adına ilçede görev yapan muhtarlarla buluşmaya devam ediyor. Osmangazi’nin 136 mahallesinde görev yapan muhtarlarla 4 grup halinde istişare toplantısı gerçekleştiren Aydın, ilçenin dört bir yanında en doğru hizmeti götürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Toplantıda muhtarlar mahallelerinde çözüm bekleyen sorunları ve vatandaşların istek ve taleplerini Başkan Aydın’a iletiyor. Muhtarların taleplerini not alan Aydın, sorunların çözümü noktasında talimatlar vererek sorunların çözüme kavuşmasını sağlıyor.

“Osmangazi’de yaşayan 1 milyona yakın yurttaşımızla birebir muhatabız”

Osmangazi’de hizmetleri muhtarlar vasıtasıyla vatandaşla buluşturduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Sözümüzü tutma adına direk muhtarlarımızla irtibatta bulunuyoruz. Bunu değerli buluyoruz. Bir araya gelip kahve içip sohbet ederken bile sorunların yüzde 50’sini çözebiliyoruz. Biz seçimden önce söylediğimiz gibi seçimden sonra da bu iletişim kanallarını açık tutmak istiyoruz. Göreve geleli 180 gün olacak, Osmangazi’de yaşayan 1 milyona yakın yurttaşımızla birebir muhatabız, çözüm üretmeye çalışıyoruz” dedi.

“Çevreyi kirletenleri tespit edip ceza keseceğiz”

Şehreküstü Meydanı’ndaki tuvaleti ücretsiz hale getirdiklerini belirten Başkan Aydın, “2 görevlimiz orada sürekli temizlik çalışması yapıyor. Bir zabıta arkadaşımız da ücretsiz olması konusunda sürekli denetim yapıyor. Tophane’de kapalı olan bir tuvaleti daha hizmete açacağız. Basit gibi görünse de tuvalet sürekli duyulan bir ihtiyaç, ücretsiz yapmamıza vatandaştan çok güzel tepkiler aldık. Bu arada çevreyi kasıtlı kirletenleri kameralarla tespit edip cezai işlem başlatacağız. Çöp kamyonu gidiyor, ardından gidip çöpü çıkartıyor, sonra Osmangazi Belediyesi çöpü almıyor oluyor. Bu şekilde çevreyi kasıtlı kirletenleri tespit edip 30-40 bin lira ceza keseceğiz” diye konuştu.

“Muhtarlar Osmangazi’de en güzel 5 yılını geçirecek”

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da, “Başkanımız Erkan Aydın, muhtarların taleplerine en iyi şekilde çözüm noktasında katkı koymaya çalışıyor. Başkanımız, seçilmiş muhtarların kendisi için çok kıymetli olduğunu her toplantıda dile getiriyor. Muhtarlardan sorumlu bir bürokrat sürekli bizimle iletişim halinde. Bizim ayağımıza kadar gelip istek ve taleplerini toplayıp başkanımıza iletiyor. Bu da çok güzel bir gelişme, Osmangazi’deki muhtarlar, Erkan Aydın Başkanımızla en güzel 5 yıllık görev sürelerini yaşayacak” dedi.

Toplantının ardından tüm muhtarlar, mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Aydın’a teşekkür etti.