Bozüyük Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu beraberindeki yeni dönem CHP Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte 4 Eylül Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’ ndeki esnaflarla ana cadde üzerindeki kafeleri ziyaret etti.

Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler ilk olarak Yaşar Doğu Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek esnaflara hayırlı iş ve bereketli kazançlar dilediler. Ardından ana cadde üzerindeki kafeleri de ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler esnaflarla sohbet etti, hayırlı kazançlar diledi. Ziyaretlerinde vatandaşlarla da görüşen Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler vatandaşlara hal hatır sorarak kendilerinden bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Yaptığı ziyaretlerde sevgiyle karşılanan Başkan Bakkalcıoğlu, “yaptıklarımızın güvencesinde yeni ve güzel şeyler yapıp Bozüyük’ü daha güzel bir yere taşıyalım istiyoruz. Desteğiniz bizim için çok onurlu” dedi.