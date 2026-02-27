Yeni Karayolları Trafik Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yeni cezalar yürürlüğe girdi. Buna göre ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, alkollü araç kullananlara 25 bin lira, trafiği bilerek durduranlara ise 90 bin lira para cezası kesilecek. Düzenlemeyle cezalar önemli ölçüde artırılırken, pek çok trafik ihlalinde sürücü belgesine el konulması da uygulanacak yaptırımlar arasında yer aldı.

Buna göre artık araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının yönetmelikte gösterilen şartlara uygun olarak ve kamunun huzurunu bozmayacak şekilde kullanılması zorunlu olacak. Kurala uymayanlara 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Araçlarda belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

DİREKSİYON BAŞINDA TELEFON KULLANANLARA 5 BİN LİRA...

Seyir halindeyken cep telefonu ya da benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca koruyucu sistemlerin hangi araçlarda, hangi tarihten itibaren ve hangi şartlarla bulundurulup kullanılacağı çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek. Yönetmelikte tür ve sınıfları belirlenen araçlarda yolcuların, araç hareket etmeden önce ve yolculuk boyunca emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılması zorunlu hale getirilecek.

Kanunla, emniyet kemerini usulüne aykırı kullanan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Emniyet kemeri kuralını bir yıl içerisinde 4 kez ihlal edilmesi durumunda ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Anlaşma hali dışında maddi hasarlı, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan ve zaruret dışında olay yerinden ayrılan veya kazada ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza trafiği, can ve mal güvenliğini etkilemiyorsa, sorumluluğun saptanmasında yararlı olacak kanıt ve izler dahil kaza yerindeki durumu değiştirmemesi koşuluna uymayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Olay yerinden ayrılan sürücülerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Bu şekilde geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması şartı aranacak.

Özel yüklerin taşınması ile trafiğe çıkışları özel izne bağlı araçlardan yolun yapım, bakım ve işletilmesinden sorumlu kurum veya kuruluşça karayolu kullanım bedeli alınacak.

Karayolu kullanım bedeli, dingil başına tonaj miktarı, dingil sayısı, taşıma mesafesi ve karayolunun proje ömrünün azaltılmasına karşılık olan bedel dikkate alınarak her takvim yılı için Karayolları Genel Müdürlüğünce belirlenerek ilan edilecek.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANA 40 BİN LİRA CEZA!

Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin lira idari para cezası uygulanacak. Mahkeme, savcılık ya da yetkili merciler tarafından ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alınmasına rağmen direksiyon başına geçenlere ise 200 bin lira ceza kesilecek.

Öte yandan kara yollarında, aksi bir işaret bulunmadığı sürece motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışında kalan kamyon ve çekici gibi araçların şerit kullanımına ilişkin yeni kurallar getirilecek. Bu kapsamda söz konusu araç sürücülerinin belirlenen şerit düzenine uyması zorunlu olacak.

Ayrıca yaya yollarında araç kullanılamayacak; bisiklet yolu ve bisiklet şeritleri yalnızca bisiklet ve elektrikli skuterler için ayrılacak. Taşıt trafiğine kapalı ya da belirli araçlara tahsis edilen yollarda ise izin verilmeyen araçların seyretmesine müsaade edilmeyecek.

TRAFİĞİ DURDURURANLARA 90'AR BİN LİRA CEZA

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenlere, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yollarında araçlarını ters istikamette sürenlere, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını kara yolu üzerinde durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

SALDIRMAK İÇİN ARAÇTAN İNEN YANDI!

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Kara yollarında trafiğin akışına yönelik kurallara uymadığı için sürücü belgeleri geri alınan sürücülerden, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek

Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymayanlara 3 bin lira idari para cezası verilecek. Trafik ışıklarına uymayan sürücüler 5 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlar ile trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymayanlara biner lira idari para cezası uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa ihlal edilmesi halinde 10 bin lira, üçüncü defa ihlal edilmesi halinde 15 bin lira, dördüncü defa ihlal edilmesi halinde 20 bin lira, beşinci defa ihlal edilmesi halinde 30 bin lira, altıncı defa ihlal edilmesi halinde 80 bin lira idari para cezası verilecek.

"DUR" İKAZINA UYMAYANA 200 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Sabit ya da seyir halindeki denetimlerde polis ekiplerinin “dur” ihtarına rağmen kaçan sürücülere 200 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu kişilerinin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak, araçları da 60 gün boyunca trafikten menedilecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı belirlenen sürücülere ise 150 bin lira para cezası verilecek ve sürücü belgeleri iptal edilecek. Alkol oranı ya da uyuşturucu kullanımı tespiti için kolluk kuvvetleri teknik cihazlar ve test kitlerinden yararlanacak.

Yapılan tespit sonucunda, 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası 700 liradan 25 bin liraya yükseltilecek. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara ihlalin ikinci defa gerçekleşmesi halinde uygulanan idari para cezası 877 liradan 50 bin liraya çıkarılacak. Bu sürücüler, ihlalin üç veya daha fazla tekrarı halinde ise 150 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Sürücüye, belirtilen günlük sürekli taşıt kullanma süresinin bir saate kadar aşılması halinde 1000 lira, bu sürenin bir saatten fazla aşılması halinde 3 bin lira, günlük toplam taşıt kullanma süresinin bir saate kadar aşılması halinde 3 bin lira, bir saatten 3 saate kadar aşılması halinde 5 bin lira, 3 saat ve daha fazla süreyle aşılması halinde ise 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

HIZ SINIRI DÜZENLEMESİ

Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını, yerleşim yeri içinde, 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 66 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.

Yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira, 16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira, 21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira, 26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira, 31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira, 41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira, 51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira, 61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira, 71 kilometre/saat ve daha fazlasını aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün, 61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün, 71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.