2026 model sıfır kilometre otomobiller Haydarpaşa Limanı’na geldi. Binlerce otomobilin liman sahasını tamamen doldurduğu görülürken, ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi. Liman adeta açık hava oto galerisine döndü.

Gümrük işlemlerini bekleyen otomobillerin metrelerce uzanan sıralar oluşturduğu, liman içerisindeki park alanlarının büyük bölümünün yeni model otomobillerle kaplandığı görüldü. Özellikle SUV ve elektrikli araç yoğunluğu dikkat çekti.

Dron ile kaydedilen görüntülerde araçların neredeyse limanın tamamını kapladığı, kilometrelerce uzanan dizilim oluşturduğu görüldü.

2026 model otomobillerin sevkiyat sürecinin başlamasıyla birlikte otomobil piyasasında fiyatların aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor. Limandaki yoğunluk, piyasada yeni bir fiyat dengesi oluşabileceği yorumlarını da beraberinde getirdi.