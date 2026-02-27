Kaza saat 17.00 sıralarında Bursa'nın Kestel ilçesi Seymen mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kestel'den Yenişehir istikametine seyir halinde Seyfettin F.(50) yönetimindeki 35 KK 893 plakalı saman balyaları yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, kamyon kasasındaki balyalar yola saçıldı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Mehmet Sevinç